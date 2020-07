Kim Emmen naar overwinning in Bonheiden

Kim Emmen verkeerd in topvorm. Begin deze maand was ze al erg succesvol in Opglabbeek. Vandaag in Bonheiden was Emmen opnieuw goed voor twee overwinningen en een vijfde plaats.

Eerder vandaag won Emmen al de zesjarigenrubriek met Astrid’s Lad (v. Luidam Elite). Ook in het 1,40 meter-rubriek mocht Emmen als eerste opstellen in de prijsuitreiking. Met de Toulon-nazaat Jack van het Dennehof was ze bijna twee seconden sneller dan de nummer twee Toni Hassmann met Call me Diva (v. Conthargos). Jack Ansems maakte de top drie compleet met Fliere Fluiter (v. Zirocco Blue). Emmen mocht in deze 1,40 meter-rubriek ook nog de 23ste prijs in ontvangst nemen. Met Warriors Glory (v. Warrior) had ze 71,71 seconden nodig om foutloos het parcours af te leggen. Deze tijd was bijna 9,5e seconden langzamer dan met Jack van het Dennehof.

Zevenjarige

Naast haar overwinningen bij de zesjarigen en in het 1,40 meter eindigde Kim Emmen bij de zevenjarigen als vijfde en zevende. Dit presteerde ze in het zadel van TSH First Edition (v. Numero Uno) en Cara PS (v. Conthargos). In deze rubriek was de overwinning voor Lieven Devos met E-Risingson Z (v. Elvis ter Putte).

Bron: Horses.nl