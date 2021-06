Kim Emmen naar zege in 1.50m

Kim Emmen eindigde gisteravond bovenaan in de 1.50m-rubriek in De Peelbergen. Emmen rekende in het parcours op de hengst Warriors Glory (v. Warrior), waarmee ze vorige week nog een tweede plaats behaalde in Bonheiden. Emmen zette de klok stil in 52,44 seconden.

De Belg Koen Vereecke was met de 11-jarige merrie Donna vd Windeweg Z (v. Diamant De Semilly) slechts 0,02 seconden langzamer dan Emmen en eindigde daarmee op de tweede plaats.

Bettendorf derde

De derde plaats was voor Victor Bettendorf, die een foutloze ronde reed met Atomic de la Roque (v. Kannan GFE). De combinatie finishte in een tijd van 52,65 seconden.

3 Nederlanders in top tien

In de top tien eindigden nog drie Nederlanders. Wout-Jan van der Schans werd achtste met Forlan van de Sprengenberg (v. Nebab de Reve). Het duo bleef foutloos en voltooide het parcours in 56,22 seconden. Op de negende plek eindigden Mans Thijssen en de KWPN-merrie Grand Blanc de Villa d’Arto (v. Tangelo van de Zuuthoeve) met een foutloze ronde en in een tijd van 56,42 seconden. Sanne Thijssen stuurde Hi There (v. Nebab de Reve) foutloos rond in 56,74 seconden en werd tiende.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl