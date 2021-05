Kim Emmen was vandaag goed op dreef in het Italiaanse Gorla Minore. Met Astrid's Lad (Luidam x Ascendant XX) won ze de rubriek direct op tijd voor zevenjarigen. In het 1,45 m. direct op tijd klokte de amazone met Warriors Glory (Warrior x Caretino Glory) de vijfde tijd.

In het 1,45 m. ging de overwinning naar de Britse Laura Renwick. Zij reed Arkuga (Arko III x Heartbreaker) in exact 56 seconden foutloos over de eindstreep.

Uitslag zevenjarigen

Uitlag 1,45 m.

Bron: Horses.nl