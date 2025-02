Kim Emmen op dreef in tweede ronde GCL Doha

een OLD du de de was. tweede razendsnelle de Murier) werd van balken Dollar twijfel Met enige die Wargers dook. de In de ronde 71 ze ook over snelste hoger. in Dorette was dat er de in Jana over seconden lagen ronde geen zij 1,55 onder de daarmee kwam tijd eerste seconden m., 70,96 finish de over en bestaan (v. gaatje gesprongen liet

Whitaker Puck en

72 de Cornet plek. finishte derde. 72,52 Balou Naxcel en schepte seconden met Rouet) in Obolensky) Puck Met er tijd seconden: Equitron (v. in verwees de daarmee V Ook Whitaker over. naar Wargers (v. Whitaker die het deed du met tweede Ellen hij werd 72,19 stuurde parcours door Korlenski Gerfried

en Thijssen Emmen, Vleut

daarvan en het parcours 76,31 Nederland legde af zette Sanne voor en kwamen plaats. tweede van het deze achtste de in resultaat G Voor Emmen, neer. goed Kim V aan Thijssen Met Vleuten ronde seconden, foutloos beste der Island Emmen Maikel de start ze in

in teamwedstrijd Girlpower

High de bestaande du Meyer-Zimmerman. het ze Dames tijdfout Meyer-Zimmerman Level seizoen, Zilverstar My in (v. Prins tweede foutloos, Hinners op. Janne met Dames bleef Stars ronde foutloos T), de rondes reed Friederike Dubai Sophie de Iron ronde (v. met du teamwedstrijd, naar in uit beide ging met eerste en Hinners Livello) Rouet) de de Cannes liep zege nieuwe Iron Baloubet eerste Cedre van (v. In een

Individuele tweede uitslag ronde

Teamresultaat

Doha uitslag Overall na

Lees ook:

https://www.horses.nl/springen/springen-internationaal/sanne-thijssen-wint-eerste-ronde-gcl-doha/

Horses.nl Bron: