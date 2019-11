Kim Emmen op dreef met Go Go Nevada en KWPN-hengst Indian Gold

Kim Emmen, kersvers Global Champions U-25-Ruiter van het Jaar, is goed op dreef in Italië. In het 1,40m stuurde ze zaterdag Go Go Nevada (v. Ustinov) naar een derde plaats en een dag daarvoor was ze met de merrie ook al geklasseerd in een 1,35 m. Met de zesjarige voormalige verrichtingstopper Indian Gold (v. Cassini Gold) haalde ze ook nog een vijfde prijs op in de rubriek voor zesjarigen.