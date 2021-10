Kim Emmen opnieuw succesvol, Vrieling en Kallmar VDL in top drie

Gisteren was Kim Emmen al goed op dreef met haar jonge paarden in Bonheiden en vanmorgen zette de amazone haar succesreeks voort. Met Chacera (v. Harley) won ze de rubriek voor de vijfjarigen, met Fixit (v. Diamant de Semilly) eindigde ze op de tweede plek bij de zesjarigen en met Rockwell RC (v. Kannan) pakte ze de derde plek bij de zevenjarigen. Jur Vrieling deed met KWPN-hengst Kallmar VDL (v. Carrera VDL) ook goede zaken, hij werd derde in zijn leeftijdsrubriek.

Bij de vijfjarigen gaf Emmen met Chacera iedereen het nakijken en kwam ze als enige onder de 33 seconden foutloos over de eindstreep. De Braziliaanse ruiter Francisco José Mesquita Musa eindigde met Miss Blue Z (v. Couperus) op de tweede plaats met 33,03 seconden op de klok en Tobias Meyer maakte met bij het Westfalen goedgekeurde hengst Barr Bassid-H (v. Balou du Rouet) de top drie compleet. De kampioen van de sporttest in Münster-Handorf kwam in 35,21 seconden aan de finish met zijn Duitse ruiter.

Zesjarigen

De thuisrijdende Dirk Demeersman was met Chica vh Ven Z (v. Comme il faut) de enige met een dubbel foutloos resultaat, die onder de 33 seconden bleef en verwees daarmee de Nederlanders naar de tweede en derde plaats. Emmen kwam met Fixit in 33,92 seconden aan de finish en Vrieling stopte de klok met de goedgekeurde KWPN-hengst op 34,61 seconden.

Zevenjarigen

Bij de zevenjarigen gaf Cora Sharkey haar visitekaartje even af. De Ierse amazone kwam met twee paarden uit in deze rubriek en stuurde Lisboy Mermus (v. Mermus R) in 32,48 seconden foutloos rond, waarmee ze de overwinning pakte en galoppeerde met Lisboy Emerald (v. Emerald) in 32,52 seconden over de eindstreep, wat haar de tweede plaats opleverde. Emmen en Rockwell RC mochten zich met 33,08 seconden op de klok als derde opstellen.

Bron: Horses.nl