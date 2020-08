Kim Emmen pakt prijzen in Riesenbeck

Kim Emmen is goed in vorm met haar paarden. Dat bewees ze vandaag ook in Riesenbeck. Met Lady Angeles (Los Angeles x Lasino), Warriors Glory (Warrior x Caretino Glory) en Tsh First Edition (Numero Uno x Calvaro Z) behaalde de amazone fraaie klasseringen op het CSI in Duitsland.

In de rubriek voor vijf- en zesjarigen was Kim Emmen iedereen te snel af. Met de zesjarige Lady Angeles klokte ze 64,36 en dat was ruim tien seconden sneller dan de nummer twee.

Dik honderd

In het 1,40 m. moest Emmen twee Duiters (Christian Kukuk op 1, Felix Haßmann op 2 en 3) voor laten gaan. Met Warriors Glory eindigde Emmen op een knappe vierde plek in het veld van dik honderd deelnemers.

Top 5

Ook bij de zevenjarigen reed Emmen zich in de top vijf. Dat deed ze met Tsh First Edition.

Uitslagen

Bron: Horses.nl