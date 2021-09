Kim Emmen rijdt opnieuw naar topklassering met Chacera

Kim Emmen was gisteren al in drie proeven succesvol in Bonheiden en voegde daar vanmorgen nog een goede prestatie aan toe. Met haar nieuwe troef Chacera (v. Harley VDL) nam ze de tweede plaats mee naar huis bij de vijfjarigen. In het tweefasen-parcours zette ze een foutloze ronde neer en klokte de tweede tijd van 28,10 seconden. Gisteren eindigde ze op de derde plaats met de merrie.

Tom Sneppe was Emmen te snel af bij de jonge paarden. In het zadel van de bij Zangersheide geregistreerde Camille van de Lentakker Z (v. Comme Il Faut) liet hij zien dat het nog sneller kon. De Belg snelde foutloos naar de finish en was 1,13 seconden sneller dan Emmen.

Meyer derde

Tobias Meyer werd derde met de Oldenburgse Con Sugar-H OLD (v. Solitair). Het paar bleef van het hout af en passeerde de finish in 28,59 seconden.

Bron: Horses.nl