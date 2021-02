Kim Emmen scoort ook in 1,50 m

Niet alleen met haar jonge paarden maar ook op hoger niveau is Kim Emmen momenteel uiterst succesvol. Dat bewees de amazone vandaag op de Sunshine Tour in Vejer de la Frontera. Met de bij het AES-goedgekeurde hengst Warriors Glory (Warrior x Caretino Glory) pakte Emmen de tweede prijs is het 1,50 m.

In deze rubriek over 1,50 m direct op tijd was de Duitse ruiter David Will veruit de snelste. Hij klokte met Forest Gump (v. Forsyth) 62,68 seconden en dat was ruim voldoende om Emmen (65,81 seconden) voor te blijven. Gudren Patteet stuurde haar Sea Coast Pebbles Z (v. Picasso) in 66,06 seconden foutloos over de finish en werd met die tijd derde.

Voorn en Houtzager

Voor Nederland eindigden verder Vincent Voorn met Explosion (v. Applaus) en Marc Houtzager met Sterrehof’s Edinus (v. Padinus) in de prijzen.

Bron: Horses.nl