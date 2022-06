Kim Emmen scoort opnieuw in Knokke en wint CSI3* 1.50m

We vallen bijna in herhaling maar ik zeg het nog maar een keer: Kim Emmen is in topvorm dit outdoor seizoen. De hele week scoort ze al in Knokke en vandaag was daar de overwinning in de hoofdproef van de dag. In het zadel van Delvaux (v. Chacco Blue) was er niemand sneller dan Emmen en eiste zij de overwinning op in het 1.50m.