Kim Emmen sleept prijzen binnen in Opglabbeek

Kim Emmen heeft een succesvolle dag vandaag in Opglabbeek. Zowel bij zesjarigen, zevenjarigen en in het 1,40 meter bemachtigde Emmen prijzen in België.

In de maar liefst 85 combinaties tellende 1,40 meter-rubriek eindigde Kim Emmen als tweede met de Nabab de Reve-dochter Encore. De winst was voor de Braziliaan Thiago Ribas Da Costa met Kinky van ’t Heike (v. Epleaser van ’t Heike). Hij reed 0,46 seconden sneller dan Emmen. De Braziliaan eindigde tevens als derde met Frimette E (v. Namelus R).

Verder was er een zesde prijs voor Patrick Alkema in het zadel van Fitonia AC. Johnny Pals volgde op een achtste plaats met Excentriek (v. Ustinov). Ook Skye Morssinkhof bleef met de Zirocco Blue-dochter G-Vingino-Blue foutloos en een tijd van 28,95 seconden was genoeg voor vijftiende plaats.

Nogmaals tweede

Ook bij de zevenjarigen eindigde Kim Emmen als tweede. Voor deze rubriek zadelde Emmen TSH First Edition (v. Numero Uno). Met de razendsnelle tijd van 67,40 seconden was winnaar Robert Vogel met Codex 28 (v. Contendros 2) Emmen ruim twee en halve seconden te snel af.

Demi van Grunsven maakte bij de zevenjarigen de top tien compleet met Cascos (v. Colman). De laatste prijs werd bemachtigd door Harrie Wiering met de Balou du Rouet-nazaat Bandit GLN Z.

Jonge paardenrubrieken

Bij de zesjarigen was de overwinning voor de Finse Elena Hietanen in het zadel van Apollo van de Kattevennen Z (v. Aktion Pur Z). Zij bleven foutloos in de tijd van 62,05 seconden. Kim Emmen had met Lady Angeles (v. Los Angeles) 64,05 seconden nodig om foutloos het parcours af te leggen. Patrick van der Schans eindigde bij de zesjarigen als elfde met Jager (v. Numero Uno).

Ook bij de achtjarigen waren de Nederlanders succesvol. De rubriek kwam op naam van de Franse Juliette Faligot met de hengst Coquelicot vh Heuvelland Z (v. Catoki). De snelste Nederlander was Jeffrey Schmitz met Happy Man (v. Cavalor Cumano). Zij bleven foutloos in 70,07 seconden en eindigde hiermee als achtste. De tiende prijs kwam in handen van Frank Schuttert met Cartier SR (v. Canturenter). Hij werd gevolgd door landgenote Manon Hees met Echo vh Gerendal Z (v. Echo van ’t Spieveld).

Bron: Horses.nl