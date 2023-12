Kim Emmen tiende in GP Oliva

Kim Emmen is met Imagine (v. Cassini Gold) op de tiende plaats van de 1,50 m Grote Prijs van Oliva geëindigd. De Nederlandse amazone bleef door twee tijdfouten in de basisomloop net buiten de barrage. De winst ging naar de Spaanse Laura Roquet Puignero met Denis Z (v. Dakar VDL). Zij was net 12/100 sneller aan de finish dan de Britse Ellen Whitaker met Amaretto Daisy (v. Amaretto d'Arco).

Ook Doron Kuipers viel in de prijzen in deze 3* GP. Hij klasseerde zich met een snelle vierfouter op plaats 14 met de KWPN-goedgekeurde I Am Codex (v. Codex One).

Uitslag

Bron: Horses.nl