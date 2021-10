Kim Emmen tweede bij zevenjarigen Vejer de la Frontera

Gisteren was Kim Emmen succesvol bij de zevenjarigen in Vejer de la Frontera. In de rubriek direct op tijd pakte ze de tweede plaats met de vos Astrid's Lad (v. Luidam). De combinatie bleef foutloos en zette de klok stil in 57,46 seconden. In september zette ze ook al goede prestaties neer met de ruin door in Bonheiden twee rubrieken op haar naam te schrijven en in Roeser tweede te worden in een tweefasen-parcours.