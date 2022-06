Kim Emmen tweede in 3* 1.40m Knokke

Kim Emmen kent een uitstekend outdoorseizoen en ook vanochtend was de amazone in vorm. In het zadel van Qi Dao NH (v. Douglas) snelde ze naar een tweede plaats in de 3* rubriek over een hoogte van 1.40m. Alleen de Fransman Francois Xavier Boudant was sneller die de rubriek won met Diamant de Riverland (v. Diamat de Semilly). Gerben Morsinkhof deed ook uitstekende zaken en eindigde met Carina Z (v. Carthino Z) in de top-tien.

Vakbij het strand van Knokke kan het publiek genieten van twee weken springsport. Gister is de eerste week afgetrapt met de jonge-paardenrubrieken en vandaag stonden de eerste serieuze proeven op het programma. In het 1.40m direct op tijd eindigde Emmen nipt achter Boudant (60.73 tegen 60.55 seconde). De Belgische Thibault Philippaerts volgde op ruime afstand. In het zadel van Cap Du Marais (v. Kannan) was hij met 63.41 seconden goed voor plaats drie. Ook Gerben Morsinkhof liet alle balken liggen en eindigde met een tijd van 71.01 seconden op plaats negen.

Uitslag.