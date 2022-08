Kim Emmen tweede in GP Lier

In de 2* Grote Prijs op De Azelhof, over 1,45 m, is Kim Emmen tweede geworden met Delvaux (v. Chacco-Blue). Emmen reed de hengst van Eric Berkhof met veel controle door het basisparcours en werd de vierde starter van elf barragecombinaties. Emmen draaide reed daarin geen meter te veel, maar moest iets corrigeren naar de combinatie, wat kostbare tijd kostte. Ze kwam in 42,73 over de streep.

Lorenzo de Luca had als tweede starter in de barrage een onmogelijke opgave neergezet voor de concurrentie. De Italiaan reed met de grote schimmel Carlson 86 (v. Colorit) naar 41,45 seconden. Een tijd die niet meer ingehaald werd.

Frederiks en Jochems in top 10

Henk Frederiks werd vierde in deze grote prijs met Impian D (v. Bubalu), mede dankzij twee knappe krappe draaien in de barrage. Hij bleef foutloos in 47,10 seconden. Kevin Jochems raakte met zijn BWP-hengst Casillas van de Helle (v. Casall) een balk in zijn poging om De Luca in te halen. Hij werd negende.

