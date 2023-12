Kim Emmen tweede in lastige 1.40m-proef Oliva 

In een pittige 1.40m-rubriek is Kim Emmen vanmiddag in Oliva als tweede geëindigd met de achtjarige KWPN'er Kaiser DMH (v. Cardento). De amazone van de Margaretha Hoeve moest alleen in Nicolas Delmotte haar meerdere erkennen in de barrage.

Slechts zes van de 34 combinaties bereikten de barrage. Nog eens zes ruiters en amazones kwamen in problemen met de toegestane tijd.

Delmotte duidelijk sneller

In de barrage bleven alleen Delmotte en Emmen nogmaals foutloos, waarbij de Fransman een duidelijk verschil maakte. Delmotte stuurde de door de familie Van der Kloet gefokte Kalippo van de Wolfsakker (Denzel van ’t Meulenhof x Libero H) foutloos rond in 39,28 seconden. Kim Emmen kwam met Kaiser DMH (Cardento x Conceerto II) zonder kleerscheuren in 42,98 seconden over de finish.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl