Kim Emmen tweede met Kandiama DMH in 1,45m St. Tropez

Kim Emmen stuurde vandaag Kandiama DMH (v.Andiamo) naar een tweede plaats in een tweesterren 1.45m, verreden over twee-fasen in St. Tropez. Zestien combinaties wisten over beide fases foutloos te blijven, waarbij Emanuele Gaudiano de snelste tijd noteerde. Met de Zirocco Blue VDL-zoon Jaja klokte hij een tijd van 25,96 seconden.

Emmen noteerde een tijd van 27,72 seconden en verwees daarmee de Fransman Jean Luc Mourier naar de derde plaats. Hij kwam in het zadel van de hengst Dionysos d’Aiguilly (v.Jarnac) in een tijd van 28,28 seconden over de finish. Ook Logan Fiechter bleef met Quebec Vd Middelstede (v.Tangelo van de Zuuthoeve) foutloos en eindigde op de tiende plaats.

1.50m

In het hoofdnummer van de dag, een 1.50m direct op tijd, bleef voor Ruben Romp alle balken in de lepels liggen. Hij reed de Uriko-zoon Ultimo 138 naar de achtste tijd.

Uitslag 1.45m

Uitslag 1.50m

Bron: Horses.nl