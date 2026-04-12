Kim Emmen tweemaal in de prijzen in St. Tropez

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Kim Emmen, hier met Keavanta-C. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Kim Emmen is sterk aan de dag begonnen in St. Tropez Gassin. Met Keavanta-C (v. Cornet Obolensky) legde zij in de driesterren Small Tour over 1,40m beslag op de tweede plaats, achter Victor Bettendorf. In de tweesterren Small Tour, eveneens over 1,40m, stuurde Emmen Kaiser DMH (v. Cardento) naar een zesde plaats.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
