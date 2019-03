Kim Emmen verovert vierde plaats in 5 sterren 1,50m

In de 1,50 meter direct op tijd heeft Kim Emmen laten zien heel goed mee te kunnen draaien in de top van de springsport. De jonge amazone reed de Arezzo VDL-dochter Farah foutloos over de finish en hield een hele reeks aan gerenommeerde ruiters en amazones achter zich. Nicole Philippaerts sleepte de overwinning in de wacht.

De Belg reed H&M Ikker (Ogano Sitte x Up to Date) als vijftiende starter de ring binnen en zette met nog vijftien combinaties te gaan een scherpe tijd neer. Hij klokte 59,87 seconden en nam daarmee de leiding van Emmen over, die even daarvoor de finish passeerde in 64,91.

Close call

Met nog vier combinaties te gaan was het de beurt aan Julien Epaillard en de Jarnac-zoon Usual Suspect d’Auge. De Fransman zette alles op alles en liet niets aan het toeval over, maar kwam uiteindelijk net driehonderdste van een seconde tekort om Philippaerts te onttronen.

Top drie

De laatste starter volgde voor nog een verandering in de top drie. Edwina Tops-Alexander reed de Toulon-dochter Veronese Teamjoy met een beheerste, maar snelle rit foutloos over de finish. Met 63,60 op de teller was ze ruim anderhalve seconde sneller dan Emmen en mocht zich daarmee als derde opstellen.

Uitslag.

