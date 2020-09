Kim Emmen is de laatste tijd goed op dreef met haar paarden. Ook vandaag op CSI Bonheiden mocht de amazone weer meerdere prijzen in ontvangst nemen.

Met Lady Angeles (v. Los Angeles) won Emmen bij de zesjarigen. De amazone reed I Love You M (v. Andiamo) naar de winst bij de zevenjarigen. In het 1,30 m. pakte Emmen haar derde overwinning van de dag. Hierin stuurde ze Cordouan Fontanel (v. Kannan) in de snelste tijd door het parcours.

Uitslag zesjarigen

Uitslag zevenjarigen

Uitslag 1,30 m

Bron: Horses.nl