Kim Emmen vierde in 1.50m Oliva met Macho V

Kim Emmen werd zojuist vierde met Macho V (v. Falco) in het 1.50m in Oliva. Ze had een foutloze ronde in de barrage en klokte een tijd van 41.82 seconden. De Spaanse Mariano Martinez Bastida zette met 38.62 seconden de snelste tijd neer met Origi van 't Geyzeven (v. Thunder vd Zuuthoeve).

Dit was niet het enige succes vandaag voor Kim Emmen. Ze werd eerder vandaag ook al vijfde in het 1.40m met Kandiama Dmh (v. Andiamo Z) en in een andere 1.40m rubriek werd ze derde met Kaiser Dmh (v. Cardento). Beide paarden zijn gefokt door Eric Berkhof.

Bron: Horses.nl