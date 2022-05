Kim Emmen vierde in CSI2* GP van St.Tropez

Megane Moisssonnier was met Cordial (v.Casall) de beste in de GP van het CSI2* concours te St.Tropez. Met 41.31 seconden was ze de snelste foutloze. Op de tweede plaats kwam Charlotte Leoni met Black Star (v.Lavillon) voor Emeric George met Effect de l'Esprit Z (v.Eldorado van de Zeshoek).

Het zat Kim Emmen niet helemaal mee dit concours in St.Tropez. Alle dagen lukte het allemaal net niet, er waren wel klasseringen maar niet voorop zoals we van haar gewend zijn. Vandaag maakte het enigzins goed alhoewel het toch weer pech was dat Farah (v.Arezzo VDL) een fout kreeg in de barrage van de CSI2* GP want haar tijd van 38.86 seconden was ruimschoots voldoende geweest voor de winst.

Uitslag