Kim Emmen vierde in twee fasen 1,45m Grimaud

Daags na het winnen van zilver op het NK Springen heeft Kim Emmen het volgende succes alweer te pakken. Met Kandiama DMH (v. Andiamo Z) werd de amazone op het Hubside-concours in Grimaud vierde in de 1,45m rankingproef over twee fasen.

Emmen en Kandiama DMH waren in april al succesvol met een eerste en tweede plaats in het 1,35m en 1,40m in Arezzo en met een tweede plek in het 1,35m in Gorla Minore. In Grimaud sprong de achtjarige merrie vandaag haar eerste internationale 1,45m. Met twee foutloze fasen en een tijd van 39,09 maakte ze een goede indruk.

Lorenzo De Luca greep met Dirka de Blondel (v. Very Berlin de Castel) de overwinning. De Italiaan was met 35,57 op de teller dik drie seconden sneller dan Jean Luc Mourier met Latina G (v. Der Senaat 111).

Uitslag.

Bron: Horses.nl