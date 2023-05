Kim Emmen vijfde in GP-kwalificatie Rome

Kim Emmen was vandaag goed op dreef in het het hoofdnummer van de dag in Rome, een 1,55 m met barrage die geldt als kwalificatie voor de Grote Prijs. Met Island V G (v. VDL Zirocco Blue x Indoctro) bleef de amazone in beide omlopen foutloos. Met een barragetijd van 39,95 seconden eindigde het duo op een fraaie vijfde plaats.

Dat het 2,79 seconden sneller kon bewees Richard Vogel. Met Cepano Baloubet (v. Chaman) kwam de Duitse topruiter in 37,16 seconden over de finish en mocht daarmee het bijbehorende prijzengeld van 27.500 euro in ontvangst nemen. Ook landgenote Jana Wargers bleef onder de 38 seconden. Met Dorette (v. Dollar du Murier) zette ze de tweede tijd van 37,92 seconden neer.

Cristofoletti en Schurtenberger

Michael Cristofoletti zorgde ervoor dat de derde prijs in eigen land bleef. Met Everest D.R (v. Carthago Z) legde hij het barrageparcours af in 38,83 seconden. De Zwitser Niklaus Schurtenberger sloot met Lireu (v. Legolas) aan op de vierde plaats (39,75 seconden).

Smolders

Van de 65 combinaties bleven er zeventien foutloos in de eerste omloop. Daaronder net niet Harrie Smolders. Hij kreeg met Bingo du Parc (v. Mylord Carthago) een strafpunt wegens tijdsoverschrijding.

Uitslag

Bron: Horses.nl