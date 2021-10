Kim Emmen voor derde dag op rij naar winst met jonge paarden

Donderdag en vrijdag liep het ook al lekker voor Kim Emmen en haar jonge paarden, maar ook op zaterdag viel er weer genoeg te lachen. Emmen werd eerste met Chacera (v. Harley VDL) in de rubriek voor vijfjarige paarden en veroverde ook de koppositie bij de zevenjarige paarden, met Lady Angeles (v. Los Angeles). In beide tweefasenrubrieken verpletterde ze de concurrentie met haar snelle tijden.

Jur Vrieling ging voor de tweede dag op rij ook goed door de baan met zijn hengst Kallmar VDL (v. Carrera VDL). Het duo werd tweede bij de zesjarige paarden, op slechts 2/100 van winnaar Dirk Demeersman met Chica vh Ven Z (v. Comme Il Faut). Emmen was ook in deze rubriek het snelste, maar raakte een balk met Bentley 7 en moest genoegen nemen met plaats elf. Laurie Touw werd in deze rubriek vijfde met Vienna de Laubry Z (v. Vigo d’Arsouilles), Suzanne Tepper tekende metde Duits goedgekeurde hengst VDL Quickthago (v. Quickly de Kreisker) voor plaats negen.

Been vierde bij zevenjarige

Ook bij de zevenjarige paarden wisten meer Nederlanders zich te klasseren. Remco Been was met Jasper (v. Cidane) vierde, Jack Ansems werd negende met J’Espere (v. Comme Il Faut). Kim Emmen won deze rubriek niet alleen, maar reed ook de tweede tijd, opnieuw ten koste van een balk. Met Rockwell RC (v. Kannan) klasseerde ze zich daarmee nog wel op plaats 12.

Bron: Horses.nl