Kim Emmen wéér bovenaan

Nadat Kim Emmen dinsdag met Astrid’s Lad (Luidam x Ascendant XX) in het Spaanse Vejer de la Frontera een rubriek voor zevenjarigen won, was het vandaag opnieuw raak. Voor deze leeftijdscategorie stond nu een 1,30 m. direct op tijd op het programma en daarin was het duo alle concurrentie te snel af.