Kim Emmen weer in top klassement GP Vilamoura

Kim Emmen stuurde Jack van het Dennehof (Toulon x Quidam de Revel) vanmiddag naar de vijfde plaats in de 1,55m Grote Prijs van Vilamoura. Dat is al het zoveelste succes op rij voor Emmen en de BWP'er. De 4* GP werd gewonnen door de Zwitser Bryan Balsiger met Twentytwo des Biches (v. Mylord Carthago).

De vijfde plaats was niet de eerste klassering van Emmen in Vilamoura, al weken rijdt ze regelmatig bovenaan mee. Met de BWP’er Jack van het Dennehof werd ze eerder deze week al vierde in een 1,50m en een 1,40m.

Vijf topklasseringen op rij

In de Grote Prijzen van Vilamoura is er al vijf weken op rij een top-5 klassering voor het duo! Vorige week was er een derde plaats in de 3* Grote Prijs. De week daarvoor was er een zevende plaats in de 4* Grote Prijs. Nog weer een week eerder won Emmen met Jack van het Dennehof de 3* Grote Prijs en de week daarvoor was er de vierde plaats in de Grote Prijs (3*).

Uitslag

Bron: Horses.nl