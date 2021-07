Kim Emmen weer in top met Warrior’s Glory: 3e in Dinard

Het is nog geen vijf (!) dagen geleden dat Kim Emmen met Warrior's Glory (v. Warrior) een 1,45m. won bij Tops in Valkenswaard. In juni (Kronenberg) en begin juli (Rotterdam) pakte Emmen ook nog twee keer de winst. En vandaag wéér een topklassering voor Emmen en de twaalfjarige hengst. Een derde plaats in een tweefasen 1,45m. op CSI Dinard.