Kim Emmen wint 2*-rubriek in Vilamoura met bijna 3 seconde verschil

Kim Emmen schreef vanmiddag de 2*-rubriek in Vilamoura op haar naam met de zevenjarige vos Astrid's Lad (v. Luidam). De combinatie raakte het hout niet aan noteerde de winnende tijd van 57,03 seconden. Met deze prestatie was het paar bijna 3 seconden sneller dan de Portugese amazone Mandy Mendes Costa met Hurlevent DB (v. Copin van de Broy), die op de tweede plaats belandde.

De Britse ruiter Joseph Clayton greep de derde plaats in de rubriek direct op tijd met dertienjarige merrie Cally V. Het duo liet alle balken in de lepels liggen en finishte in 62,63 seconden.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl