Kim Emmen wint hoofdnummer Opglabbeek

Kim Emmen was vandaag sterk op dreef met Carado (Cornado NRW x Lupicor). In het hoofdnummer van CSI Opglabbeek, een 1,45 m direct op tijd, was het duo het allersnelst. Een knappe prestatie voor de amazone die sinds begin dit jaar een combinatie vormt met de 13-jarige ruin en ook hun hoogste klassering tot nu toe.

Emmen kwam in 62,81 seconden over de finish en dat was exact één seconde sneller dan Patrick Jonkmans. Met de tijd van 63,81 seconden werd de Belg tweede met Kamiel van het Langwater (v. Wiensender). De Duitse ruiter Tobias Meyer mocht voor zijn rit met Quintus-H (v. FRH Quaid) in 64,20 seconden de derde prijs ophalen.

Uitslag

Bron: Horses.nl