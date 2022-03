Kim Emmen wint zesjarigen-rubriek in Vejer

De hernieuwde samenwerking tussen Kim Emmen en Margaretha Hoeve blijkt een uiterst succesvolle. In Vejer de la Frontera stuurde de amazone Lakoniek (Eldorado van de Zeshoek TN x Calato Z) naar een afgetekende zege in de CSIYH1* twee fasen voor zesjarigen en met Aga Blue DMH Z (Aganix du Seigneur Z x Mr. Blue) werd ze tweede in de twee fasen special voor vijfjarigen.

Een week geleden reed Emmen Lakoniek voor het eerst de ring binnen. Op de woensdag leverde haar dat met een foutloze rit de derde prijs op en de dag daarna won ze met wederom een foutloze rit. Daar komt nu ook de overwinning in de twee fasen van vandaag bij. Emmen finishte in de twee fasen special foutloos in 28,28 seconden. Mariano Martinez Bastida werd tweede met Sherlock (v. l’Arc de Triomphe, 0/29,00). Geert van Asten werd derde. Hij stuurde Lord Pleasure (v. For Pleasure) foutloos over de finish in 29,23.

Vijfjarigen

In de vijfjarigen-rubriek kwam Emmen een kleine seconde voor de overwinning tekort. Winnaar Dominique Joassin klokte met L Corssini (v. Cornet Obolensky) een tijd van 26,88.

Uitslag zesjarigen.

Uitslag vijfjarigen.

Bron: Horses.nl