Kim Emmen zet succes voort met tweede plaats in 1.45m

Kim Emmen is goed op dreef in Salzburg met Artist vh Marienshof Z (v. Arezzo VDL). Gisteravond werd de amazone derde in de openingsrubriek over 1.45m en vanmiddag voegde ze daar de tweede plaats aan toe in de 1.45m-rubriek direct op tijd. Emmen bleef met de 11-jarige hengst foutloos en zette de klok stil in 55,83 seconden.