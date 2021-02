Kim Emmen zet succesreeks voort met Warriors Glory

Kim Emmen heeft de smaak te pakken in Vejer de la Frontera. Gisteren eindigde ze op de tweede plaats in de 1.50m-rubriek en vanmorgen werd ze derde in de 1.45m-rubriek. In beide proeven rekende ze op de twaalfjarige hengst Warrior's Glory (v. Warrior).

In de 1.45m-rubriek over twee fasen reed Emmen een foutloze ronde in een tijd van 32,17 seconden. Ze kon niet tippen aan de snelle tijden van Dermott Lennon en Andreas Schou.

Lennon trekt zege naar zich toe

Lennon schreef de wedstrijd op zijn naam met de Iers gefokte MJM Pursuit (v. N-Aldato). De combinatie liet alle balken liggen en noteerde de winnende tijd van 31,67 seconden. De Ier heeft met MJM Pursuit al kilometers gemaakt. In februari 2018 bracht hij hem voor het eerst in de internationale ring uit.

Schou nipt tweede

Schou legde Lennon het vuur aan de schenen, maar hij kwam 0,19 seconden tekort om de winst te pakken. In het zadel van de Westfaler Afghan (v. Arpeggio) legde hij het parcours foutloos af in 31,86 seconden.

Bekijk hier de uitslag



Bron: Horses.nl