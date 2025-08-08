King Edward en H&M Indiana niet langer beschikbaar voor Zweedse team

De Zweedse bondscoach Henrik Ankarcorna heeft de teams voor de rest van het jaar bekend gemaakt. Twee sterke combinaties zijn verdwenen uit het team dan aan kampioenschappen deelneemt. Henrik von Eckermann met King Edward (v. Edward) en Malin Baryard-Johnsson met H&M Indiana (v. Kashmir van Schuttershof) staan niet meer op deze lijst.

”Henrik von Eckermann en Malin Baryard-Johnsson hebben aangekondigd dat hun paarden niet langer beschikbaar zijn voor kampioenschappen. Het was een fantastische tijd, waarin we zulke paarden en ruiters tot onze beschikking hadden. We gaan verder werken met toekomstige kampioenspaarden.”

H&M Indiana en King Edward

H&M Indiana en King Edward maakten beiden deel uit van het Zweedse team dat Olympisch team goud won in Tokio en een gouden teammedaille won op het WK in Herning in 2022. H&M Indiana droeg ook bij aan de zilveren teammedaille op de Wereldruiterspelen in 2018 in Tryon.

Bron: persbericht