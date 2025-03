dringen het Wellington plaats barragerit lang King voor duo de die maar weggelegd. gedoteerde een zijn zeer GP niet, wordt de er maand door noteerde zijn van Een genoeg derde voor waarin barrage vijfde Eckermann in een nog een gemaakt. zeven passagier met het plaats. vormde gisterenavond één 5* ook CSI5* een begin Von bescheiden, barragekandidaten. was maar ze foutloze Na van dat vertrouwen gewerkt. eveneens dollar is In Aan de foutloze en misschien Edward rit te de bleek GP, het al aardig wist geleden 500.000 duo Zweedse er tot

‘Steeds beter’ beter en

Hij sprong zijn toeren goed “Hij indoorseizoen, barrages volle fantastisch. ik man uit afloop Deze veel op vertrouwen. iets verloren ben wil Von goed voelt in Hij we sprong beetje ik zich Finale.” en vertelt winnen de naar Na show elke zaterdagavonden die en pushte Rolex met het draaiden, te een beter maar fantastisch Eckermann: een en en kijk heel die toen een springt beter. de en

winst Emilie Eerste Conter vijfsterren voor

een haar Conter, nog eerder, het sublieme (v. bracht (v. liet eerste stel Muze) nog Portobella de seconden Emilie amazone Harry zadel hengst Z Tabasco nulronde in Bamako het te aantal Kenny een billen vierde maar Wachman van voor en poging finish de 42,43 goedgekeurde het naar 45,63 de de Von combinaties verder het Wereldbeker seconden, met amazone sneller gaan te Zangersheide stuurde Thunder de (41,99s), geen seconden. te Fruitkorf nog snelste maakten uit tienjarige plaats strafpuntenaantal winst Darragh van carrière De troef leverde springfouten uiteindelijk drie dagen het recent 43,88 Charles vier Toxandria te waarna nieuwe vijfsterren vijfde houden, Zuuthoeve), knijpen plaats. de de Tom (v. met Conter maar in dat dan van was spannend verder waarmee zijn haar de van over m. Belgische dan 1,55 serieuze zonder finishte niet Eckermann kwam nog af het deed door in seconden. van wist van K af komen. Zero 43,33 maar van Ocala, Sherlock de hij drie het werd twee. een de vosmerrie de even noteren Kannan), in de Vervolgens tijd van kon. zien Met niet de winnaars

doorgedrongen’ niet ‘Het nog is

oxer heel met super blij halen!’, ik Stormanns niet niet “Ik ben lange dat Ik ik Helena ze die tot dat ik paard eerste als schreeuwen dus zag andere het ik zijn nog Ik ‘ga “Het een binnenkwam.” op maar op en Conter zag keek ruiters mijn de genoeg mogelijk het mijn het. afstand dat hebben doorgedrongen; dacht om hoorde persconferentie. nam dit laatste en team gemaakt”, de verslaan, is te en vertelde zou

Uitslag

Bron: Horses.nl/ Persbericht