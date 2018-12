Klatte Jr wint Mercedes in Frankfurt, Dubbeldam vijfde

De Grote Prijs van Frankfurt – en de auto – bleef in Duitsland, nadat Guido Klatte Jr. met Qinghai (v. Quidam de Revel) twee foutloze rondjes en een snelle barragetijd af wist te leveren. De tweede plaats was voor Oostenrijker Max Kühner die Cornet Kalua (v. Cornet Obolensky) gezadeld had. Derde werd Mario Tebbel, die weliswaar het snelste barragerondje liet noteren, maar een balk had.

Jeroen Dubbeldam zag ook een balk vallen in de barrage, waarna hij uiteindelijk op een vijfde plek eindigde met Roelofsen Horse Trucks Eldorado S (v. Diarado). Kim Emmen had met Delvaux (v. Chacco-Blue) een balk in het basisparcours en eindigde als vijftiende in de eindstand.

Bron: Horses.nl / Facebook