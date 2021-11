KNHS neemt na 16 jaar afscheid van springbondscoach Rob Ehrens

De KNHS beëindigt aan het einde van dit jaar de samenwerking met Rob Ehrens als senioren bondscoach van de springruiters. Ehrens is één van de meest succesvolle en langstzittende (16 jaar!) bondscoaches uit de geschiedenis van de KNHS. Na zo veel jaar dezelfde persoon in deze sleutelrol vindt de KNHS het tijd voor een frisse wind. Rob Ehrens zelf is teleurgesteld over de beslissing.

Rob Ehrens is teleurgesteld over hoe de beslissing van de KNHS tot de stand is gekomen. “Ik had het liever eerder geweten en was graag nog doorgegaan. Ik heb deze functie altijd met heel veel passie en plezier uitgevoerd, maar als de KNHS het tijd vindt voor een frisse wind, dan leg ik me daarbij neer.”

‘Tijd voor vernieuwing’

Technisch directeur Iris Boelhouwer: “De successen van Rob Ehrens als bondscoach zijn ongeëvenaard. De KNHS en de Nederlandse springsport zijn Rob veel dank verschuldigd. Ik begrijp de teleurstelling van Rob. Het besluit om het contract met Rob niet te verlengen was uiteraard geen makkelijke beslissing om te nemen. Na 16 jaar dezelfde persoon in deze sleutelrol vinden wij het tijd voor vernieuwing.”

‘Een nieuwe coach heeft tijd nodig’

“In afstemming met de ruiters wordt de rol en positie van bondscoach opnieuw ingevuld. Een nieuwe coach heeft tijd nodig om samen met de springruiters te bouwen aan een stevig fundament voor verder succes. De voorbereidingen die moeten leiden naar een teammedaille in Parijs zijn inmiddels al begonnen.”

Vele mooie medailles

Onder leiding van Rob Ehrens wonnen de Nederlandse springruiters vele mooie medailles. In 2006 werd het team in Aken onder zijn leiding wereldkampioen, tijdens de Olympische Spelen in Londen 2012 werd teamzilver in de wacht gesleept en dan natuurlijk de gouden individuele en teammedaille in Caen (2014).

Dit jaar sloot Ehrens af met het individueel brons van Maikel van der Vleuten op de Olympische Spelen in Tokio en de overwinning in de finale van de FEI Longines Nations Cup finale in Barcelona.

Begonnen in 2005

Rob Ehrens begon in 2005 als bondscoach van de Nederlandse senioren nadat hij eerst enkele jaren succesvol was geweest als bondscoach van de Nederlandse jeugdteams.

