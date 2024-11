De negenjarige door Gerrit en Leontien ter Harmsel gefokte Knockout EB (v. Etoulon VDL) heeft een mooie statistiek de laatste maanden. De ruin sprong vanaf half september veertien rondjes op internationale concoursen en daarvan negen keer nul en vijf keer één balk. Op het 2* CSI in Kronenberg sprong hij vanmiddag naar de winst in een tweefasen 1,40m., de derde winst in de afgelopen twee maanden.