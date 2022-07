Knokke: Harrie Smolders scoort in 1.45m rubrieken

Met drie verschillende ringen op Knokke Hippique is er veel om over te schrijven. Vanochtend werden er al een drie-en vijfster 1.45m rubriek uitgeschreven. In beide rubrieken wist Harrie Smolders zich in de prijzen te rijden. Met Copycat Z (v. Comilfo Plus Z ) eindigde Smolders op de achtste plaats in de vijfster rubriek en Escape Z (v. Emerald) was goed voor het vierde resultaat in de driester. Als deze vorm wordt vastgehouden kan Nederland mooie dingen laten zien in de landenwedstrijd die later vanmiddag wordt verreden.

De CSI5* rubriek over een hoogte van 1.45m viel ten prooi aan Julien Epaillard. De fransman zadelde voor de twee-fasen speciaal proef Carbone du Cyan (v. Diamant de Semilly) en klokte een tijd van 29.31 seconden. Hiermee was hij veruit de snelste. Brian Moggre was met I’M Special V (v. I’M Special de Muze) goed voor het tweede resultaat. De combinatie moest wel meer dan twee seconden toegeven en was uiteindelijk goed voor een tijd van 31.40. Derde werd Felip Amarel. De Braziliaan deed er alles om bij de tijd van Moggre te komen maar moest genoegen nemen met de derde plaats. Zijn Carbas (v. Clarimo) finishte in 31.92 seconden. Harrie Smolders had Copycat Z fantastisch aan het lopen. De combinatie haalde niet het onderste uit de kan en klokte 40.55 seconden. Hiermee eindigde het duo in de top tien op plaats acht.

Escape Z scoort in 3* 1.45m

In de driester waren het de Belgen die voor een feestje zorgde bij het thuispubliek. Vincent Lambrecht en Gundrun Patteet waren aan elkaar gewaagd in deze proef met barrage. Lambrecht trok aan het langste eind: hij zadelde Catwalk Harry (v. Verdi TN ) en was met 36.71 seconden goed voor de winst. Patteet kwam dichtbij met Sea Coast Donna Z (v. Diamant de Semilly ). De merrie moest iets toegeven en finishte uiteindelijk in 36.95 seconden. Kevin Staut was goed voor het derde resultaat. Emir de Moens Harcour (v. Urlevent du Bary) stond er scherp aan maar Staut moest een keer inhouden waardoor hij met 36.97 nipt op de derde plaats eindigden. Harrie Smolders had voor deze proef Escape Z meegenomen. De hengst laat hele goede dingen zien en dat was vanochtend niet anders. De combinatie was goed voor 37.63 seconden en eindigden daarmee op plaats vier. Een knappe prestatie in deze twintigkoppige-barrage.

Uitslag CSI5*

Uitslag CSI3*