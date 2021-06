Knokke Hippique in de startblokken: wereldtop komt komend weekend

Van 23 juni tot en met 11 juli is de Belgische kust het decor voor de zesde editie van Knokke Hippique. Het prestigieuze springevenement belooft een sterren line-up van 's werelds beste springruiters en hun toppaarden. Zij zullen onder andere strijden om de meest begeerde zege: de winnende titel in de CSI5* Rolex Grand Prix.

Het evenement wordt dit jaar corona proof georganiseerd. Dit betekent dat er helaas geen toeschouwers aanwezig zullen zijn, maar het goede nieuws is dat het niveau van de sport ongekend hoog zal blijven en iedereen daarvan kan genieten. Alle springsport is te volgen via een livestream op ClipMyHorse.tv en de Grote Prijs wordt zondag live uitgezonden op de Belgische televisiezenders Eén en RTBF. Op de social-mediakanalen van Knokke Hippique zullen alle hoogtepunten te zien zijn en krijgt men een kijkje achter de schermen.

Absolute wereldtop

De ruiters die in de eerste week van Knokke Hippique aan de start zullen komen zijn onder andere de leider van de wereldranglijst Daniel Deusser (GER), regerend Europees Kampioen Martin Fuchs (SUI) en regerend Wereldkampioen Simone Blum (GER). De enige winnaar van de Rolex Grand Slam of Showjumping tot nu toe, Scott Brash (GBR), zal ook aanwezig zijn, net als de Olympisch Kampioen van 2012, Steve Guerdat (SUI).

Andere gerenommeerde ruiters die deel uitmaken van de top 30 van de wereldranglijst zijn McLain Ward (USA), Marlon Zanotelli (BRA), Marcus Ehning (GER), Kevin Staut (FRA), Eric Lamaze (CAN), Maikel van der Vleuten (NED), Max Kühner (AUT), Henrik von Eckermann (SWE), Harrie Smolders (NED), Emanuelle Gaudiano (ITA) en de Amerikaanse supersterren Jessica Springsteen en Laura Kraut. Ook van de partij zijn de topruiters van België, waaronder: Jos Verlooy, Niels Bruynseels, Pieter Devos, Jérôme Guery, Gregory Wathelet, Zoe Conter en de broers Nicola en Olivier Philippaerts.

Driemaal scheepsrecht

Driemaal is scheepsrecht in Knokke met drie weken springsport in drie arena’s op alle niveaus. Variërend van de absolute top in de CSI5* tot de CSI3* Top Series, CSI2* Super Cup, CSI1* Prestige League en CSIYH Future Stars. Voor het programma en de volledige ruiterlijst bezoekt u www.knokkehippique.com of download de Stephex events app.

