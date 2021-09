Koen Vereecke: ‘Ik wist niet zeker of onze inspanningen goed genoeg waren’

Gisteren won de Belgische springruiter Koen Vereecke de Sires of the World Grand Prix. Christian Ahlmann en Dominator Z finishte slechts een honderdste later. ''Ik moet eerlijk zijn, ik heb nog nooit een finish zo dicht bij elkaar gezien'', aldus de Duitse springruiter.

Koen Vereecke en Kasanova de la Pomme (v. Bamako de Muze) schoten als vierde uit de startblokken. De Belgische springruiter staat bekend om zijn winnaarsinstinct en ging de strijd aan met de 11-jarige BWP-hengst. ”Zijn naam Kasanova past goed bij hem. Hij is een beetje een speler. Ik had mijn handen vol met hem in de eerste ronde op weg naar de watersprong. Maar zijn manieren maken hem ook tot een heel bijzonder en getalenteerd paard. Ik wist niet zeker of onze inspanningen goed genoeg waren voor de overwinning. Ik dacht dat als Christian één galoppas zou overslaan naar de laatste hindernis, hij kon winnen. Maar gelukkig deed hij dit niet”, zegt de winnaar.

Koen Vereecke met Kasanova de la Pomme (v. Bamako de muze) Foto: ©Sportfot

Christian Ahlmann: ‘Het is een beetje zoals de Formule 1’

Christian Ahlmann en de hengst Dominator Z (v. Diamant de Semilly) grepen de tweede plaats. Het paar was 0,01 seconde later dan het winnende duo. ”Zowel in het eerste parcours als in de barrage deed hij precies wat ik van hem vroeg, en we hebben echt geprobeerd te winnen. Ik win graag, niet alleen thuis maar overal. Maar onze inspanningen van vandaag waren net goed genoeg voor de tweede plaats. Ik moet eerlijk zijn ik heb nog nooit een finish zo dicht bij elkaar gezien. Het is een beetje zoals de Formule 1”, aldus Ahlmann.

Gilles Thomas: ‘Zeker een dekhengst’

De jonge Belgische ruiter Gilles Thomas had niet één, maar twee hengsten in de barrage. Hij scoorde zijn beste tijd met Feromas van Beek Z (v. Bamako de Muze), waarmee hij de derde plaats kreeg. ”Er kwamen nogal wat mensen naar me toe met de vraag of hij beschikbaar is voor de fokkerij. Ik wilde het woord naar buiten brengen. Dus ik dacht als ik het hier goed met hem dan hoef ik niet steeds te zeggen dat hij een dekhengst is”, verteld Thomas.

Cadiz Z wint kampioenschap 6-jarigen: ‘Hij is ongelooflijk scherp’

De 6-jarige Cadiz Z (v. Corydon van T&L) won de kampioenschap voor 6-jarigen in Lanaken. Zijn amazone en fokker Emily Sage: ”Hij is ongelooflijk scherp, heeft veel bloed en ik geloof dat hij een heel eind zal komen. Ik hoop alleen dat we genoeg hebben gedaan om de finale te halen, want gisteren ging het niet zo goed op hem en vielen twee balken naar beneden in de tweede fase”. De Ier Richard Howley stuurde KWPN-merrie Kaatje AD (v. Emir R) naar de tweede plaats.

Bron: Persbericht