Koen Vereecke wint Belgisch Kampioenschap Mechelen

Jumping Mechelen trapte traditiegetrouw af met het Belgische Indoor Kampioenschap. De crème de la crème van de Belgische springsport had voor het publiek nog een prachtig spektakel in petto en deden allemaal maar al te graag een gooi naar de titel van Belgisch Indoor Kampioen. Uiteindelijk was het Koen Vereecke die Arioso du bois (Rock’N Roll Semilly x Qredo De Paulstra) naar het goud stuurde.

Van de 40 ruiters mochten er negen terugkomen voor de barrage. Onder hen de winnaar van 2019, Andres Vereecke, en zijn vader Koen. Die laatste schreef deze proef – hetzij onder een andere naam – al meermaals op zijn naam. Met een razendsnelle barrage op de Selle Français Arioso du Bois was het uiteindelijk de vader die de zoon onttroonde en er met het goud vandoor ging.

Zilver en brons

Op bijna een seconde achterstand was het Nicola Philippaerts die Luna Van t Ruytershof Z naar het zilver stuurde. De topruiter reed een vlekkeloze eerste omloop en ook in de barrage werkte zijn Levisto-merrie goed mee. De eindtijd van 34.18 seconden was genoeg voor het zilver. Het brons was voor Jordy Van Massenhove die de negenjarige Stocantes (v. Stolzenberg) in 36.35 seconden rond stuurde.

Hard rijden

“Hard rijden, dat was mijn strategie in de barrage,“ vertelt een dolgelukkige Koen Vereecke na afloop van de proef. “Ik wou gewoon de snelste zijn en voor mij zat het mee. Andres had wat pech in de barrage. Ik zag het gebeuren op de schermen. En natuurlijk is dat erg jammer. Maar ik ben toch ook blij dat ik hier nu op het hoogste schavotje sta.”

Arioso du bois

“Ik ken dat paard zo goed. Ik voelde al in de inrijpiste dat het erin zat. Soms is hij wat rustiger en dan springt hij meestal goed foutloos rond. Maar vandaag was hij erg speels tijdens het opwarmen. En wanneer hij me dat gevoel geeft, weet ik gewoon dat hij volop voor de overwinning gaat. Of misschien was het wel de magie van Jumping Mechelen. Het voelt zo goed om hier terug te zijn.”

Uitslag

Bron: Horses.nl/ Jumping Mechelen