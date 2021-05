Koningscup voor Zanotelli, Smolders zesde

De Copa El Rey in Madrid ging zojuist naar de Braziliaanse ruiter Marlon Módolo Zanotelli, die een succesvol weekend in de Spaanse hoofdstad beleeft. Met de tienjarige Obora's Chloe (v. Chacco-Blue) bleef Zanotelli als enige onder de 40 seconden in de barrage. Harrie Smolders was ook dubbel foutloos met KWPN-merrie Dolinn (v. Cardento) en kwam uit op plaats zes. Maikel van der Vleuten boekte eerder al een goed resultaat in de Landrover Cup.

De tweede plaats in de Koningscup – een CSI5* over 1m50 – was voor de Fransman Kevin Staut met Visconti du Telman (v. Toulon). Marcus Ehning werd derde met zijn inmiddels 18-jarige springwonder Misanto Pret A Tout (v. Hiram Chamertin). Bart Bles viel net buiten de prijzen op de 14e plaats met Fernando-H (v. Calvino Z). De combinatie had een balk in de eerste omloop.

Van der Vleuten vijfde in 1m45

Maikel van der Vleuten had vanmiddag de negenjarige merrie Elwikke (v. Eldorado vd Zeshoek) gezadeld. Hij reed haar eerst in de rubriek direct op tijd over 1m45, de Landrover Cup. Daarin scoorde het duo een prachtige vijfde plaats. Van der Vleuten nam zijn talentvolle bruine ook mee naar de Koningscup waar ze een balk en een tijdfout hadden in het basisparcours. Al met al geen slechte middag voor dit opkomende paard. De Landrover Cup werd gewonnen door de Britse Ellen Whitaker, die de eveneens negenjarige Colombia de Beaufour (v. Ogano Sitte) veruit het snelste door het parcours stuurde. Marc Houtzager kreeg met Sterrehof’s Dante N.O.P. (v. Canturano) één balk in deze rubriek.

Uitslag Copa El Rey

Uitslag Landrover Cup

Bron: Horses.nl