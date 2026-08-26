Kooremans en Lola-Jay ES pakken volgende succes in Brussel

Savannah Pieters
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Kooremans en Lola-Jay ES pakken volgende succes in Brussel featured image
Lieselot Kooremans met Lola-Jay Es. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Een maand na het veroveren van individueel brons op het EK Springen voor junioren in Hagen hebben Lieselot Kooremans en Lola-Jay ES (v. Glen) opnieuw van zich laten horen. Het duo schreef vanavond in Brussel de tweesterren-rubriek over 1,40 m op naam. Logan Fiechter zorgde met Apphire H Z (v. Aganix du Seigneur) voor nog een Nederlands succes met de zevende plaats.

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