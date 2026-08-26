Kooremans en Lola-Jay ES pakken volgende succes in Brussel

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Mathias Z) Z rond 111 stuurde Hazebroek. en seconden. plaats voor was Barone derde 31,44 De De Belg Pachat (v. klokte El foutloos 111 El

tien-klasseringen Nederlandse top in 3* 1,40m

Mas parcours voor finishte seconden, m, Het op Con foutloos met vierde combinaties van plaats. 31,47 de Drie eindigden verreden, de goed Fides dat werd Ook Nederlandse de in eerder goed deelnemers in duo beste tien. zette Garnier Elize de bleef dag in het tweefasen resultaat zich (v. top du het Air) de in 1,40 Mheen driesterren lieten het Nederlandse neer. en zien.

Chacco Harrie Caroline vijfde. (v. rijtje For maakte Armitages Nederlandse Pleasure) het TN compleet daarachter plaats. eindigde Devos-Poels Boy) als d’Agouges de zesde op met For met (v. Ermitage Direct Smolders

Uitslag CSI2* 1,40m.

CSI3* 1,40m. Uitslag

Horses.nl Bron: