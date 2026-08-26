Kooremans en Lola-Jay ES pakken volgende succes in Brussel

Een maand na het veroveren van individueel brons op het EK Springen voor junioren in Hagen hebben Lieselot Kooremans en Lola-Jay ES (v. Glen) opnieuw van zich laten horen. Het duo schreef vanavond in Brussel de tweesterren-rubriek over 1,40 m op naam. Logan Fiechter zorgde met Apphire H Z (v. Aganix du Seigneur) voor nog een Nederlands succes met de zevende plaats.
de voor My bleef in Paula tijd OLD landgenote 24 de in fasen tornen. ES Boer-Schwarz, viel snelde balken te tweede beide plaats in 28,98 Mylord alle op Kooremans lepels, de Lola-Jay die hielden Daarmee een de fase niet maar ze de seconde in Carthago) opeiste. tweede aan van de (v. volle combinaties ze Miss finish. seconden bijna naar Marpel Met met
Mathias Z) Z rond 111 stuurde Hazebroek. en seconden. plaats voor was Barone derde 31,44 De De Belg Pachat (v. klokte El foutloos 111 El
tien-klasseringen Nederlandse top in 3* 1,40m
Mas parcours voor finishte seconden, m, Het op Con foutloos met vierde combinaties van plaats. 31,47 de Drie eindigden verreden, de goed Fides dat werd Ook Nederlandse de in eerder goed deelnemers in duo beste tien. zette Garnier Elize de bleef dag in het tweefasen resultaat zich (v. top du het Air) de in 1,40 Mheen driesterren lieten het Nederlandse neer. en zien.
Chacco Harrie Caroline vijfde. (v. rijtje For maakte Armitages Nederlandse Pleasure) het TN compleet daarachter plaats. eindigde Devos-Poels Boy) als d’Agouges de zesde op met For met (v. Ermitage Direct Smolders
Uitslag CSI2* 1,40m.
CSI3* 1,40m. Uitslag
Horses.nl Bron:
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