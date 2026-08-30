Kooremans sluit Stephex Masters af met podiumplaats, Van den Brink beste CSI2*-ruiter

Petra Trommelen
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Kooremans sluit Stephex Masters af met podiumplaats, Van den Brink beste CSI2*-ruiter featured image
Lieselot Kooremans met Nini van HD Foto: Daniëlle Smits / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Als een van de jongere ruiters op de Stephex Masters wist Lieselot Kooremans ook op de slotdag een podiumplaats te bemachtigen. In het tweesterren 1,35 m. direct op tijd stuurde ze Nini van HD (v. I’m Special de Muze) naar de derde tijd. Kooremans kende daarmee een sterk concours in Brussel. Van haar negen starts eindigde de amazone maar liefst zeven keer in de prijzen. Die constante prestaties leverden haar bovendien de tiende plaats op in het eindklassement van de beste tweesterrenruiters. Dennis van den Brink werd in dat klassement gehuldigd als beste ruiter.

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