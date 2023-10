Kooremans vijfde in barrage 1,40m Fontainebleau

Raf Kooremans en Lola-Jay ES zijn gisteren vijfde geworden in de barrage van de 1,40m voor zevenjarigen in Fontainebleau. De Glen-dochter, voormalig kampioene van de CK Utrecht en achtste op de NMK, sprong haar tweede internationale concours. Na in augustus drie foutloze rondjes op 1,30m-niveau te hebben gesprongen werd ze in Fontainebleau in haar eerste internationale 1,40m knap vijfde.

In het basisparcours hielden tien combinaties alle balken in de lepels, in de barrage waren dat er vier. Kooremans kreeg met Lola-Jay ES, net als vier concurrenten 4 strafpunten, maar met 40,4 seconden op de teller was hij wel de snelste van het vijftal en mocht de laatste plek in de top vijf opvullen. Fransman Jean François Filatrieu stuurde Gershwin Dromelle (v. Diamant de Semilly) in 0/38,01 naar de overwinning.

Uitslag.

Bron: Horses.nl