Kraut geeft Ward het nakijken in CSI5* Grand Prix Wellington

In de sterk bezette CSI5* Grand Prix in Wellington was het Laura Kraut die de hoofdprijs van ruim 140.000 dollar in ontvangst mocht nemen. De Amerikaanse en de Balou du Rouet-zoon Baloutinue scherpten de tijd van McLain Ward en de razendsnelle Contagious (v. Contagio) met drietienden van een seconde aan en wonnen daarmee de sterk bezette Grand Prix.

Met de Ieren Shane Sweetnam en Daniel Coyle, Amerikanen Adrienne Sternlicht, Brian Moggre, Laura Kraut en McLain Ward en de Duitser Daniel Deusser kreeg het publiek in Wellington een barrage om van te watertanden voorgeschoteld.

Eigen snelheid

Sweetnam was de eerste die het parcours van Steve Stephens foutloos af wist te leggen. Met James Kann Cruz (v. Kannan) finishte hij in 42,35 seconden en daarmee wist zijn concurrentie wat hen te doen stond. Landgenoot Daniel Coyle en Gisborne VDL (v. Zirocco Blue VDL) hadden twee seconden langer voor hun barrage nodig, maar daarna was het de beurt aan Kraut. Zij stuurde Baloutinue in 40,26 seconden over de finish. “Ik heb niet veel succesvolle barrages gereden en met Baloutinue heb ik er ook niet veel gedaan. Ik probeer altijd sneller te gaan dan ik eigenlijk zou moeten, maar hij is van nature snel genoeg en vanavond heb ik hem op zijn eigen snelheid laten gaan. Dat lijkt beter te werken”, vertelt de amazone.

Ward niet voorbij Kraut

Landgenoot Brian Moggre reed MTM Vivre le Reve (v. Ustinov) na Kraut de piste binnen, maar hij kreeg een balk. McLain Ward startte als laatste. Met Contagious zette hij alles op alles, maar kwam uiteindelijk drietienden tekort om de leiding van Kraut over te kunnen nemen.

Uitslag.

Bron: Horses.nl/Persbericht