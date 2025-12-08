Kraut verslaat Ward in 5* Grand Prix Thermal

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Kraut verslaat Ward in 5* Grand Prix Thermal featured image
Laura Kraut met Bisquetta. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

In de met 750.000 dollar gedoteerde vijfsterren Coachella Cup Grand Prix in het Desert International Horse Park heeft Laura Kraut zaterdag de winst gepakt met de elfjarige Zangersheide-merrie Bisquetta (v. Bisquet Balou vd Mispelare). De Amerikaanse bleef in een spannende barrage haar concurrenten voor met een tijd van 36,27 seconden, slechts drie honderdsten sneller dan McLain Ward.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like