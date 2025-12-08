Kraut verslaat Ward in 5* Grand Prix Thermal

In de met 750.000 dollar gedoteerde vijfsterren Coachella Cup Grand Prix in het Desert International Horse Park heeft Laura Kraut zaterdag de winst gepakt met de elfjarige Zangersheide-merrie Bisquetta (v. Bisquet Balou vd Mispelare). De Amerikaanse bleef in een spannende barrage haar concurrenten voor met een tijd van 36,27 seconden, slechts drie honderdsten sneller dan McLain Ward.
gewoon rest ik de Van was zich ga nodig combinaties Kraut. plaatsen en druk precies rekende voor dacht: wat topklassering. te elf niet snel onder moest aldus “Ik dat starters een als Kraut ik tweede bleek Toch snel scherpe Meestal wisten rit zetten. zo haar barrage. niet is genoeg”, kan. de 35 op terugkomen de als te om
Kraut Ward Wireman naderen en
ging de B tijd indruk Hero Met derde plaats. op (v. vorm voor kwamen rit uit podium de Star) haar staan”, Ward seconden, High topklassering maakte. die zei ruiters naar in om voelt op weg twee deze bevestigde Star Wireman, Skylar te en Moerhoeve’s McLain een Wireman om op lange naast 36,30 een 21-jarige het in na goed I sterke foutloze pas tijd leken ze. 36,43 seconden plaats verbeteren, Barcley) tweede te Krauts uiteindelijk maar opnieuw met bijna am Barclino onwerkelijk (v. “Het eerdere Toronto. De
ik wil. rijden me laat Kraut lovend paard over Ik bijzonder ze aldus is en zoals Bisquetta: heel gevoel voorzichtig, sprak moedig, ze is”, heb snel dat een dat het “Ze de winnares.
Uitslag
door Persbericht Bron: Horses.nl bew.
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.