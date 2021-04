Kraut ziet Grand Prix-winnaar Baloutinue als kandidaat voor Tokio

Afgelopen zondag sloot Laura Kraut haar debuut met de elfjarige Baloutinue (v. Balou du Rouet) winnend af door de Grand Prix in Wellington op haar naam te schrijven. De sponsor van de Amerikaanse amazone ondertekende op 9 april het contract om de ruin te kopen. Dit was op de valreep, want het was de laatste dag van de registratietermijn voor de Olympische Spelen.

Kraut staat met drie paarden op de Amerikaanse shortlist voor Tokio. Naast Baloutinue heeft ze ook de beschikking over de 14-jarige Holsteiner Confu (v. Contact Me) en de negenjarige Belgisch gefokte Goldwin (v. Emerald).

Prudent

Sinds maart 2019 werd Baloutinue op het hoogste niveau in de sport uitgebracht door Adam Prudent. De laatste wedstrijd van het paar was begin april. Bij deze wedstrijd in Wellington wonnen ze de Grand Prix door de barrage als snelste foutloos af te leggen. Daarna nam Kraut de teugels over.

Geluk

Kraut: “Ik heb het geluk dat ik hele goede vrienden ben met de familie Prudent. In de hele wereld was er interesse in Baloutinue. Toen de gelegenheid zich voordeed, had ik het geluk dat mijn sponsor St Bride’s Farm hem voor mij wilde aanschaffen.”

‘Eén van de beste paarden ter wereld’

”De familie Prudent heeft het grootste vertrouwen in hem en denkt dat hij één van de beste paarden ter wereld is en dit denk ik ook. Ik kan het niet eens geloven. Ik voel me de gelukkigste persoon met zo’n paard.”

