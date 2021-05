Kristaps Neretnieks naar zege in 1.40m, Kuipers vijfde

Kristaps Neretnieks was zojuist de beste in het twee fasen-parcours over 1.40m in Kronenberg. In het zadel van de bij Zangersheide goedgekeurde schimmel I-Chique is Mich Dat Z (v. C-Ingmar) raakte hij het hout niet aan en noteerde de snelste tijd van 29,70 seconden.